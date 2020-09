Alerte bon plan : économisez jusqu’à 30% sur une sélection de PC HP avec Amazon !

En ce moment sur Amazon, vous pouvez économiser jusqu’à 30% sur toute une gamme d’ordinateurs portables et fixes de la marque HP. Des réductions importantes qui vous permettent par exemple de profiter du HP Pavilion Gaming 15-dk0082nf 15,6’’ à 799€ au lieu de 999€.

Vous souhaitez vous équiper pour la rentrée scolaire, mais vous avez peur de ne pas avoir assez d’argent ? N’ayez plus d’inquiétude et sauvegardez votre porte monnaie grâce à Amazon et ses promotions sur toute une gamme de PC portables et fixes HP.

En ce moment grâce à Amazon, les fans de jeux vidéos peuvent par exemple profiter de -20% sur le HP Pavilion Gaming 15-dk0082nf. Pour 799€ au lieu de 999€, ce PC propose un écran Full HD IPS de 15,6’’ avec des bords fins et un grand angle de vision de 178°. Il est équipé d’un processeur Intel Core i5-9300H pour une expérience de jeu extraordinaire et une diffusion en directe simultanée sans coupure.

Sa carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 consomme peu d’énergie et vous permet de jouer en toute fluidité. Enfin, le PC HP Pavilion Gaming 15-dk0082nf bénéficie d’une autonomie de 8h30 et de 8Go de RAM DDR4, ainsi que de 1 To et d’un stockage flash SSD de 128Go jusqu’à 17 fois plus efficace qu’un disque dur d’ordinateur classique.

Jusqu’à -30% sur une trentaine d’ordinateurs de la marque HP

Amazon propose des réductions allant de 10% à 30% sur de nombreux autres modèles d’ordinateurs de la marque HP. Vous pouvez notamment profiter d’offres exclusives sur les modèles ci-dessous.

Pour profiter de ces offres exclusives, et de bien d’autres encore, il vous suffit de vous rendre dans la rubrique Ventes flash du site Amazon.

