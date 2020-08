Les Airpods Pro d’Apple chutent à 229 euros sur Amazon

Les écouteurs intra-auriculaire d’Apple, les AirPods Pro font l’objet d’une baisse de prix du coté de l’enseigne en ligne Amazon. A la base commercialisés pour 279 €, il est possible de les avoir à 50 € moins chers pour 229 €. Plutôt pas mal non ?

Si vous attendiez un bon plan pour vous offrir les AirPods Pro d’Apple, vous avez bien fait de prendre votre mal en patience. Amazon les propose en ce moment à 229 € au lieu de 279 € en moyenne soit une réduction de 18%. Ces écouteurs sans fil haut de gamme s’adaptent à toutes les morphologies grâce aux trois embouts en silicone souple de tailles variables. Ils sont dotés de la technologie de réduction active du bruit assurant un son profondément immersif.

De la partie également, le mode Transparence qui donne la possibilité d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure.Adaptés aux sportifs, ils sont aussi résistants à la transpiration et la poussière grâce à leur certification IPX4. Leur autonomie peut atteindre jusqu’à plus de 5 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. À l’instar des AirPods, les AirPods Pro se connectent comme par magie à votre iPhone ou Apple Watch. Et ils sont prêts à être utilisés dès leur sortie du boîtier.

