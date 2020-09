Achetez un Galaxy S20 ou S20+ à un bon prix grâce à ce bon plan Auchan

Respectivement commercialisés pour 909 € et 1009 €, les Samsung Galaxy S20 et S20+ dans leur variante 4G font l’objet d’une réduction de 160 € sur le site de l’enseigne Auchan. Il est ainsi possible de les avoir pour 749 € et 849 €. C’est tout simplement la meilleure offre du moment en comparaison de ce que propose les autres enseignes, boutique officielle Samsung incluse.

Si vous avez raté le précédent bon plan Amazon et Boulanger pour acheter un Galaxy S20 moins cher, vous pouvez profiter de celui que propose l’enseigne Auchan. Le Galaxy S20 et le Galaxy S20+ (variantes 4G) sont disponibles à respectivement 749 € (au lieu de 909 €) et 849 € (au lieu de 1009 €) grâce à une réduction de 160 €. La livraison à domicile est à 4 €, tandis que la livraison Auchan Drive ou en point retrait est gratuite.

Les deux smartphones sont identiques sur certains points. Ils embarquent 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne (extensible via micro SD), le Soc Exynos 990, un capteur photo avant de 10 MP dual pixel, ouverture f/2.2, autofocus, HDR10+, contrôle par mouvement, contrôle vocal, vidéo 4K 30 FPS. Ils supportent la charge rapide 25W (batterie de 4 000 mAh sur le S20, 4 500 mAh sur le S20+) et tourne sous Android 10 avec la surcouche Samsung One UI 2.0.

Plus compact, le S20 arbore une dalle de 6,2 pouces Infinity-O AMOLED 20:9 20:9 Quad HD+ de 1440 x 3200 pixels alors que le S20+ légèrement plus imposant est dotée d’une dalle de 6,7 pouces aux caractéristiques quasi similaire avec une différence au niveau du nombre de pixels par pouce (563 pour le S20, 525 pour le S20+).

Si aucun de ces modèles ne vous donne satisfaction et que vous souhaitez acquérir un smartphone compatible 5G, sachez que le Samsung Galaxy S20 5G est à prix canon sur la boutique en ligne de SFR (859 € au lieu de 1009 €).

