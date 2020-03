Acheter sur Google : jusqu’à 30 € de réduction sur de nombreux produits avec le code MARS20

Jusqu’au mardi 10 mars 2020, bĂ©nĂ©ficiez de 20 % de rĂ©duction sur de nombreux produits vendus par Google Shooping en utilisant l’option Acheter sur Google.

Vous connaissiez Google Shopping, qui vous permet de trouver le meilleur prix pour un produit, en vous montrant les différentes offres commerciales le concernant.

DĂ©sormais, grâce Ă Acheter sur Google, vous pouvez payer directement certains produits sur Google (ceux qui sont signalĂ©s par un petit caddie aux couleurs de Google). Dans ce cas, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une garantie assurĂ©e par Google dans plusieurs cas de figure (si vous ne recevez pas l’article commandĂ©, si vous ne recevez pas le bon produit, etc.).

Les produits que vous pouvez acquĂ©rir en utilisant Acheter sur Google sont gĂ©nĂ©ralement fournis par des grandes enseignes spĂ©cialisĂ©es, comme Boulanger, Darty, Fnac, etc. En passant par Acheter sur Google, il devient très facile de renvoyer une commande  (avant 15 jours) et d’obtenir un remboursement, en imprimant l’Ă©tiquette de retour depuis Google.

Pratique, vous pouvez placer plusieurs produits dans votre panier, provenant de différents vendeurs, et régler en une seule opération.

Jusqu’Ă mardi 10 mars, Ă minuit, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une remise de 20 % sur vos achats rĂ©alisĂ©s par l’intermĂ©diaire d’Acheter sur Google, en utilisant le code promo MARS20. L’Ă©conomie rĂ©alisĂ©e est plafonnĂ©e Ă 30 € et l’offre est limitĂ©e Ă un code par utilisateur et aux 5 000 premiers utilisateurs.

Pratique, les produits mis en avant sont ceux qui correspondent à ceux que vous recherchez régulièrement sur Google. Vous pouvez également parcourir les six catégories de produits (électronique, Maison et jardin, santé et beauté, jeux et jouets, bricolage et outils, articles pour la maison) pour dénicher de bonnes affaires. Une sélection des meilleurs bons plans vous est également proposée.

Nous avons sélectionnés pour vous plusieurs appareils high-tech qui offrent qui excellent rapport qualité / prix (réduction déduite) :