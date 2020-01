Acer Nitro XV272UP : le moniteur gamer QHD 144 Hz Freesync/G-Sync à 299,99 € à la Fnac

Ce moniteur Acer, qui permet de jouer dans d’excellentes conditions, grâce Ă une haute dĂ©finition et une frĂ©quence de rafraĂ®chissement Ă©levĂ©e, est proposĂ© pour quelques jours par la Fnac avec un prix rĂ©duit de 33 %.

L’Acer Nitro XV272UP est un moniteur Ă©quipĂ© d’une dalle LCD de 27 pouces, qui procure un bon confort d’affichage. D’autant plus que celle-ci supporte une dĂ©finition QHD (2 560 x 1 440 pixels), qui dĂ©livre donc images prĂ©cises. Et si vous possĂ©dez une carte graphique performante, il est possible d’afficher des animations très fluides, puisque la frĂ©quence de rafraĂ®chissement maximale de l’Ă©cran est de 144 Hz.

Pour que ces animations soient affichĂ©es dans les meilleures conditions possibles, sans effet de dĂ©chirement d’image, le XV272UP est compatible avec les technologies de frĂ©quences de rafraĂ®chissement variables AMD Freesync et Nvidia G-Sync.

La dalle LCD est de type IPS, ce qui est le gage de bons angles de vision et de couleurs vives (mais avec des contrastes moins Ă©levĂ©s que la technologie VA). Pour une qualitĂ© d’affichage optimale, elle est certifiĂ©e VESA DisplayHDR 400, ce qui permet d’obtenir un meilleur rendu dans les zones très sombres et très lumineuses des images.

Pour le reste, le temps de rĂ©ponse annoncĂ© est rapide (1 ms). De plus, le moniteur intègre cinq ports USB 3.0 et son pied permet d’ajuster la position de l’Ă©cran en hauteur, sur 12 cm. Enfin, le XV272UP est dotĂ© d’entrĂ©es vidĂ©o DisplayPort et HDMI.

