L’Acer Chromebook R13 est un ordinateur séduisant qui s’adapte à tous vos besoins

Bien que vendu au petit prix de 399 €, cet ordinateur portable Acer de la famille des Chromebook, est équipé d’un écran tactile de 13,3 pouces pouvant pivoter jusqu’à 360 degrés, afin d’offrir plusieurs modes d’utilisation. Son système d’exploitation Chrome OS et toutes les applications de Google rendent sa prise en main très intuitive.

L’ordinateur portable Acer Chromebook R13 (le modèle CB5-312T-K2L7) ne manque pas d’atouts pour séduire les utilisateurs qui utilisent principalement des applications disponibles en ligne, bureautiques ou multimédia.

Ainsi, son châssis arbore un design gris métallisé des plus agréables. Ses petites dimensions (32,6 x 22,8 x 1,55 cm) et son poids contenu (1,5 Kg seulement) facilitent son transport. On peut le glisser dans un sac facilement et l'emporter avec soi en déplacement sans se fatiguer.

D’autre part, la configuration bénéficie d’un écran de 13,3 pouces (33,8 cm), qui a le double avantage d’être tactile et de pouvoir pivoter sur 360 degrés au maximum. Ainsi, en le retournant complètement, l’Acer Chromebook R13 se transforme donc en véritable tablette, qui s’utilise très facilement du bout de l’index pour surfer sur Internet par exemple. L’écran peut aussi adopter plusieurs positions intermédiaires, afin d’utiliser l’ordinateur en mode Tente ou en mode Ecran. Ces derniers sont particulièrement pratiques pour regarder des photos ou des vidéos.

L’affichage est à la fois précis et de qualité, grâce à l’utilisation d’une dalle LCD de type IPS, qui offre des couleurs éclatantes et qui supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Grâce à de larges angles de vision, plusieurs utilisateurs peuvent bénéficier de la même qualité d’affichage, même s’ils ne sont pas placés bien en face de l’écran.

Les performances du Chromebook sont assurées par un processeur Mediatek MT8173C (quatre cœurs fonctionnant à 1,7 GHz, voire 2,1 GHz en mode Turbo), complété de 4 Go de mémoire vive. L’ensemble chauffant très peu, la machine fonctionne sans ventilateur, ce qui la rend parfaitement silencieuse. D’autre part, la capacité de stockage est de 32 Go, ce qui est suffisant car la plupart des fichiers qu’on manipule sont conservés dans le Cloud. Et, en cas de besoin, il est toujours possible de l’étendre très facilement, en quelques secondes et sans limite, grâce à un lecteur de cartes mémoire microSD. Ce dernier permet également d’exploiter facilement les fichiers issus d’un smartphone, d’un drone ou d’une caméra d’action.

Grâce à un micro, deux haut-parleurs, une Webcam HD et une touche qui permet d’ajuster le volume sonore, les communications avec ses proches sont facilitées. On peut aussi poser des questions à tout moment au Google Assistant. Le reste de l’équipement est composé d’une sortie vidéo HDMI et de deux ports USB, dont un de type C. Outre le transfert de données à haute vitesse, ce dernier permet de rediriger l’affichage vers un moniteur compatible DisplayPort et de recharger la batterie d’un appareil mobile et du Chromebook.

En l’occurrence, la batterie de l’Acer Chromebook R13 a une capacité de 54 Wh, qui permet d’utiliser l’ordinateur portable pendant une grosse journée.

Chrome OS, un système d’exploitation riche, flexible et sécurisé

Le système d’exploitation Chrome OS, qui équipe les configurations de type Chromebook comme l’Acer R13, est basé sur le couple formé par Linux (le système d’exploitation libre de droit) et le navigateur Internet Chrome de Google. Il a l’avantage, par rapport à Windows 10 par exemple, d’offrir une interface très intuitive et de permettre aux ordinateurs portables de démarrer très rapidement, en quelques secondes seulement.

Le système Chrome OS se configure très rapidement, en renseignant son compte Google. Une fois cette opération effectuée, les applications et de nombreux paramètres sont automatiquement synchronisés entre le Chromebook et vos autres appareils mobiles (smartphones, ordinateurs). Cela procure une grande flexibilité et simplifie certaines manipulations (récupération automatiques des mots de passe enregistrés sous Chrome, de l’historique de navigation, des bookmarks, etc.).

Bien sur, une connexion Internet est nécessaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Chrome OS. Elle n’est toutefois pas indispensable car certaines fonctions peuvent être utilisées hors connexion.

Si chrome OS offre un fonctionnement très simplifié par rapport à Windows ou Mac OS, le système offre une grande richesse logicielle. En effet, de très nombreuses applications sont accessibles par l’intermédiaire du Play Store de Google (plus de deux millions !). En plus de toutes les applications développées par Google (Gmail, Google Maps, Google Docs, Google Drive, etc.), il est possible d’installer des jeux, des applications éducatives, et des services de streaming audio et vidéo, comme Youtube, Netflix, Spotify ou encore Deezer.

Les mises à jour régulières sont délivrées par Google, ce qui permet aux possesseurs de Chromebook de bénéficier des meilleures performances à tout moment et d’une sécurité optimale. Le système d’exploitation intègre d’ailleurs un antivirus.

Le système d’exploitation Chrome OS sait gérer plusieurs utilisateurs, qui disposent chacun d’un environnement parfaitement indépendant. En utilisant l’application Family Link, des parents peuvent définir certaines contraintes (périodes d’utilisation, sites autorisés/interdits) qui sont appliquées lorsque leurs enfants utilisent la machine.

