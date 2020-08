Profitez d’une connexion internet rapide et pas chère grâce à cette offre SFR

L’abonnement Internet SFR avec la fibre fait l’objet d’un bon plan. Il est en effet proposé à seulement 10 euros par mois. L’offre est valable durant un an et vous avez jusqu’au 31 août 2020 pour y souscrire.

Alors qu’il ne reste que quelques heures pour profiter du forfait mobile RED by SFR 80 Go à 14 euros par mois, l’opérateur français propose à ses nouveaux clients un abonnement internet fibre pas cher à 10 euros par mois pendant 1 an. Au-delà de la période des 12 mois, l’abonnement mensuel passera à 38 euros. Il s’agit bien évidemment d’une offre sous réserve d’éligibilité technique, géographique et de raccordement effectif du domicile.

Que contient l’offre Fibre SFR ?

L’abonnement inclut notamment un débit de téléchargement (descendant et ascendant) jusqu’à 500 Mb/s ; 160 chaînes et services TV ; des appels illimités vers les fixes en France métropolitaines et DOM (Guyane française, Guadeloupe, Martinique, La Réunion), ainsi que dans plus de 100 pays ; et un stockage dans le Cloud jusqu’à 10 Go.

À l’issue de l’étape de la validation du dossier, le nouveau client recevra à son domicile la Box Plus et le Décodeur Plus (image 4K haute définition, télécommande vocale, lecteur de carte SD, disque dur numérique avec un stockage de 8h d’enregistrement). Enfin, des frais de mise en service seront appliqués au tarif de 49 euros.