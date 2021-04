Canal+ et Disney+ : profitez vite de cet abonnement à seulement 15€/mois

Le site de ventes privées Veepee fait plaisir aux fans de sport, de cinéma et de dessins animés en proposant une offre comprenant essentiellement Canal+ et Disney+. Il s'agit d'un abonnement au prix mensuel de 15 euros pendant une durée de 2 ans.

Jusqu'au lundi 3 mai 2021 à 6 heures précises, Veepee vous permet de vous abonner aux deux chaînes Canal+ et Canal+ Décalé ainsi qu'au pack Disney contenant le service de streaming Disney+. L'abonnement est proposé au tarif de 15 euros par mois pendant une durée de deux ans. À l’issue des 24 mois (+ le mois en cours), le contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de reconduction du contrat (à titre indicatif au pour un engagement de 12 mois : 26,99€/mois pour Canal+), sauf résiliation et le pack Disney est renouvelé pour des périodes successives d’un mois, au tarif en vigueur (à titre indicatif: 10€/mois), sauf résiliation.

L'offre suggérée par Veepee comprend un abonnement sur TV et la fonctionnalité multi-écrans. Les services sont disponibles par l'intermédiaire d'un décodeur Canal+, sur le site canalplus.com, depuis l’application myCANAL (iOS et Android), sur les consoles PS4, PS5 ou Xbox et sur les TV connectées.

Et pour information, le pack Disney comprend Disney Junior, Disney Channel, Disney Channel +1, National Geographic et National Geographic Wild. Enfin, le service de presse Cafeyn est offert et les chaînes Multisports sont gratuites pendant 3 mois (puis 10€/mois sans engagement).