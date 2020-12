Abonnement box internet : les meilleures promos SFR, Bouygues Telecom et Orange

Difficile parfois de choisir parmi les offres des différents opérateurs en matière d’offres internet, tellement ces dernières sont nombreuses et proposent toutes des services variants selon vos besoins. En cette fin d’année 2020, quelques opérateurs, proposent des promotions sur leur offres box internet. Zoom sur les meilleures offres internet du moment.

SFR Red Box, un abonnement internet Fibre à 25 € par mois sans engagement

En ce moment, RED Box de SFR permet de souscrire à un abonnement très haut débit pour 25 euros par mois, sans engagement avec un tarif qui ne double pas après un an. En plus, il y a un mois offert mais également les options Débit Plus et appels illimités vers les mobiles en France depuis votre box offertes.

L’option débit Plus permet de bénéficier de téléchargements extrêmement rapides : jusqu’à 1 Gbit/s (au lieu de 300 Mbit/s sans l’option Débit Plus). De la même façon, les envois (upload) sont accélérés et passent de 300 Mbit/s à 500 Mbits/s. En temps normal, ces deux options sont facturées 5 € par mois. Un beau cadeau donc de la part de SFR !

Une offre qui s’avère être idéale pour les personnes qui téléchargent régulièrement des fichiers de grande taille, comme des jeux, ou si vous êtes nombreux dans votre foyer à utiliser Internet à partir de divers appareils (Ordinateurs, PC portables, télévision, smartphones, tablettes).

Dans ces cas de figure, une connexion très rapide est toujours appréciable, afin d’éviter les goulets d’étranglement. Elle permet également d’apprécier pleinement les services de vidéo à la demande ou de streaming vidéo comme Netflix, Youtube, Amazon Prime Video ou Disney+.

Comme toujours chez RED by SFR, l’offre est sans engagement et comprend la location de la Box. Et si vous désirez recevoir la télévision par votre box Internet, RED by SFR propose le décodeur TV pour 2 € supplémentaires par mois (pour 35 chaines) ou 4 € supplémentaires (pour 100 chaines). Enfin, on termine avec une autre bonne nouvelle : RED by SFR s’engage à vous rembourser jusqu’à 100 € sur vos frais de résiliation si vous êtes déjà client d’un autre opérateur.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE RED BY SFR

SFR Fibre ou ADSL à 15 € par mois

SFR en plus de son offre SFR Red Box décrite ci-dessus a également une autre offre internet assez intéressante. La box SFR 7 ADSL ou Fibre sont en ce moment proposées pour 15 € par mois pendant 12 mois puis 38 € par mois pendant 12 mois. L’offre est soumise à un engagement de 12 mois et réservée pour les nouveaux clients.

Notez qu’il faut prévoir 49 € de frais de mise en service. A l’issue de la période promotionnelle, rien ne vous empêche de résilier pour souscrire à une meilleure offre. La location de la box est incluse dans le tarif de l’abonnement. Voici les services dont vous bénéficiez selon votre éligibilité :

Fibre 500 Mb/s en débit montant comme en débit descendant.

Appels illimités vers les Fixes en France + 100 pays

Bouquet TV de plus de 160 chaînes

10 Go de stockage sur le Cloud SFR

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE SFR

BBox Bouygues Telecom internet + téléphonie à partir de 14,99 € par mois

Bouygues Telecom propose 3 offres internet avec sa Bbox jusqu’au 24 janvier 2021. De l’offre la plus basique Bbox Fit incluant seulement internet et la téléphonie à la Bbox Ultym, proposant la fibre et la TV en 4K, il y en a pour tous les budget et pour tous les types de besoins. Ces 3 offres sont toutes soumises à un engagement de 12 mois. Frais de mise en service et prime de restitution sous 30j des équipements (hors box achetée) : 29€ chacun ; frais de résiliation : 59€.

La Bbox Fit ADSL pour Internet et la Téléphonie à 14,99 € par mois pendant un an puis 28,99 € par mois. Inclus : internet haut-débit, jusqu’à 300 Mb/s montant et jusqu’à 200 Mb/s descendant, Répéteur Wi-Fi 5 en option, appels illimités fixes France + 110 pays.

pour Internet et la Téléphonie à 14,99 € par mois pendant un an puis 28,99 € par mois. Inclus : internet haut-débit, jusqu’à 300 Mb/s montant et jusqu’à 200 Mb/s descendant, Répéteur Wi-Fi 5 en option, appels illimités fixes France + La Bbox Must pour Internet en Fibre, la TV, la Téléphonie et des applis à 21,99 € /mois pendant un an puis 36,99 € par mois. Inclus : la Fibre jusqu’à 1Gb /s en débit descendant et 400 Mb/s en débit montant. Appels illimités vers les mobiles France + Fixes France + 110 pays. Plus de 180 chaines et 32 en replay et e nregistreur TV 128 Go et décoderu Bbox 4K.

pour Internet en Fibre, la TV, la Téléphonie et des applis à 21,99 € /mois pendant un an puis 36,99 € par mois. Inclus : la Fibre jusqu’à 1Gb en débit descendant et 400 Mb/s en débit montant. Appels illimités vers les mobiles France + Fixes France + Plus de et nregistreur TV 128 Go et décoderu Bbox 4K. La Bbox Ultym pour Internet en Fibre, la TV enrichie en 4K, la Téléphonie et des applis à 27,99 € par mois pendant la première année, puis 45,99 € par mois. Inclus : la Fibre jusqu’à 2 GB /s en débit descendant et 600 Mb/s en débit montant, ainsi qu’un répéteur Wifi 6 inclus sur demande. Les Appels illimités vers fixes et mobiles en France / Europe / Suisse et vers fixes de plus de 110 pays . Décodeur 4K avec p lus de 180 chaines et 32 en replay. 1 Bonus au choix inclus : Logo Canal Series , Clé 4G, Playzer ou bouquet TV Bbox Jeunesse. Bouquet presse inclus avec Cafeyn.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AUX OFFRES INTERNET BOUYGUES TELECOM

Orange Livebox Fibre à 22,99 € par mois

Orange propose aussi une promotion sur l’abonnement internet Livebox Fibre. Il est possible d’y souscrire pour 22,99 € par mois pendant 12 mois. Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel passe à 41,99 €. L’offre est soumise à un engagement de 12 mois. Parmi les services inclus :

Internet Fibre 400 descendant 400 Mb/s

TV d’Orange avec 160 chaînes Livebox Play / décodeur TV UHD

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et de plus de 100 destinations à l’étranger dont l’Europe et les DOM.