Xbox Game Pass Ultimate : l’abonnement 3 mois est à seulement 1 €

Voici un deal qui risque d'intéresser fortement les fans de l'univers Xbox ! Pendant une durée limitée, les nouveaux clients de la plateforme Microsoft peuvent souscrire à un abonnement de 3 mois au service Game Pass Ultimate à seulement un euro. Tous les détails de l'offre promotionnelle sont à consulter dans la suite de l'article.

Economisez près de 38 euros sur un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate grâce à ce bon plan Microsoft valable jusqu'au 30 juin 2021.

Au cours de la période promotionnelle, le service en question qui concerne un abonnement de 3 mois est à 1 euro au lieu de 38,97 euros. Concrètement, vous achetez le Xbox Game Pass Ultimate pour un mois et vous obtenez 2 mois offerts. L'offre est valable uniquement pour les nouveaux clients.

Disponible sur console, sur PC et sur les appareils mobiles tournant sous Android, le Xbox Game Pass Ultimate permet d'accéder à plus de 100 jeux, aux avantages de Xbox Live Gold et à un abonnement EA Play. Parmi les ajouts récents pour le mois de mai 2021, on retrouve des jeux comme Red Dead Online, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Just Cause 4: Reloaded ou encore Psychonauts.