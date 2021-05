600€ remboursés pour l’achat d’un Xiaomi Mi 11i 5G grâce à la reprise de votre mobile

Pour célébrer la sortie du nouveau Xiaomi Mi 11i 5G, le constructeur chinois a décidé de vous proposer une offre exceptionnelle : jusqu’à 600€ remboursés pour toute précommande du smartphone grâce à la reprise de votre ancien smartphone ! Découvrez tous les détails de l’offre dans cet article.

Découvrir le Xiaomi Mi 11i 5G

Le Xiaomi Mi 11i 5G sera commercialisé à partir du 28 mai prochain et bonne nouvelle : si vous le précommandez avant le 27 mai prochain (inclus), vous pourrez profiter d’un remboursement pouvant aller jusqu’à 600€ sur votre nouveau mobile grâce à la reprise de votre ancien smartphone.

Vous pouvez ainsi bénéficier du Xiaomi Mi 11i 5G 256Go pour seulement 99€ au lieu de 699€ !

Le Xiaomi Mi 11i a tout d’un grand, sauf son prix !

Il était attendu depuis plusieurs semaines déjà et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait grand bruit depuis que sa fiche technique et son prix ont été révélés. Le Xiaomi Mi 11i se révèle en effet être un véritable bijou de technologie compatible avec le nouveau réseau mobile 5G, et ce, pour un prix moyen de gamme très abordable.

Doté d’une puce dernière génération Qualcomm Snapdragon 888 aidée par un cœur ultra-large ARM Cortex-X1, il propose une technologie avancée de gravure en 5 nm qui permet un rendement plus élevé et économise dans le même temps la consommation de la batterie. Compatible avec la 5G, il prend également en charge la nouvelle norme WiFi 6 pour un Internet plus rapide et sécurisé.

Le Xiaomi Mi 11i 5G est équipé d‘un écran 6,67 pouces AMOLED E4 Samsung avec une luminosité maximale de 1300 nits et une résolution de 2400 x 1080 px. Il prend en charge l’HDR10+ et propose un taux de rafraîchissement de 120Hz avec un taux d'échantillonnage tactile de 360Hz. Il est ainsi fluide et réactif.

Côté son, le Xiaomi Mi 11i continue de proposer une prestation haut de gamme avec un son Dolby Atmos très précis, profond et réaliste.

En ce qui concerne la photo, on reste sur une fiche technique impressionnante avec une triple caméra arrière de qualité professionnelle. Son objectif principal offre pas moins de 108Mp et son objectif ultra-grand-angle vous propose un angle de 119° optimisé.

Enfin, comme pour tous les smartphones de la marque, le Xiaomi Mi 11i 5G est équipé d’une batterie très performante, capable de tenir sur la longueur sans problème, et ce, même en utilisation intense. Il est équipé d’une batterie de 4520 mAh et peut se charger à 100% en seulement 52 minutes grâce à la charge filaire 33W.

Difficile de résister face à tant de qualités, surtout quand on sait que vous pouvez vous procurer ce smartphone pour seulement 99€ grâce à la reprise de votre ancien smartphone. Alors qu’attendez-vous ? Précommandez vite le Xiaomi Mi 11i avant que l’offre du constructeur chinois n’expire !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Xiaomi.