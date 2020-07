300 € de réduction sur le PC Ultra Portable Asus M433IA-EB372T chez la Fnac

Le bon plan informatique qui suit est susceptible d’intéresser les personnes à la recherche d’un PC portable compact offrant de bonnes performances. La Fnac propose une vente flash permettant d’acquérir le PC Ultra Portable Asus M433IA-EB372T à 799,99 € au lieu de 1099,99 € soit une réduction de 300 euros.

C’est dans le cadre d’une vente flash sur le site de la Fnac qu’il est possible d’acquérir le PC Ultra Portable Asus M433IA-EB372T à 799,99 €. Cet ultrabook propose un design premium avec un écran IPS HD Brightview Full HD de 14 pouces équipé d’une caméra HD sur la partie supérieure. Avec un poids total de seulement 1,4 Kg et une épaisseur de 15,9 mm, le ASUS VivoBook S14 se glisse facilement dans votre sac à dos

Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 4700U (3,6 GHz / 4,0 GHz Boost) à huit coeurs couplé à une carte graphique dédiée AMD Radeon Graphics et 16 Go de mémoire RAM. Coté stockage, le terminal est équipé d’un SSD 512 Go offrant des performances en lecture / écriture haut de vol et un démarrage en quelques secondes seulement.

Très compact et facile à transporter, ce PC portable dispose également des connexions sans fil WiFi 5 (802.11ac) et bluetooth 4.1 ainsi que de multiple ports d’entrée/sortie comprenant 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.2 et 1 port USB 3.2 Type-C (Gen 1). En bref, un PC compact, polyvalent et performant à la fois.

