30, 50 ou 200 Go, au choix offrez-vous un forfait mobile à prix cassé !

En cette mi-mars 2020, les offres portant sur les forfaits mobiles sont nombreuses. Il y a Sosh avec son forfait 50 Go Ă 14.99 € par mois sans condition de durĂ©e, Cdiscount mobile et son forfait mobile sans engagement avec pas moins de 200 Go de datas mobiles Ă 9.99 € par mois pendant un an ou bien encore NRJ Mobile avec un forfait incluant 30 Go d’internet pour moins de 4 euros par mois.

Forfait NRJ Mobile 30 Go à 3.99 € par mois pendant 6 mois

Le premier forfait NRJ Mobile 30 Go Ă 3.99 € par mois pendant 6 mois est destinĂ© aux petits budgets. Il comprend une enveloppe de 30 Go d’internet avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine. Cette promotion est valable pour une durĂ©e de 6 mois. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif mensuel du forfait passe automatiquement Ă 12.99 € sans action de votre part.

Sans engagement, rien ne vous empĂŞche de vous tourner vers une meilleure offre. NRJ Mobile est un MNVO (opĂ©rateur virtuel) qui exploite les rĂ©seaux mobiles Orange, Bouygues Telecom et SFR. La carte SIM est facturĂ©e 10 € une seule fois lors de la souscription (elle est triple dĂ©coupe) et l’offre court jusqu’au 25 mars 2020.

Forfait mobile SOSH 50 Go à 14.99 € par mois sans condition de durée

Si c’est un forfait sur la durĂ©e qui vous intĂ©resse, alors l’offre que propose Sosh est idĂ©alement faites pour vous. En effet, contrairement aux deux autres forfaits prĂ©sentĂ©s dans cet article, le forfait Sosh 50 Go Ă 14.99 € par mois est sans condition de durĂ©e, ce qui signifie que son prix n’augmente pas au bout d’un an.

Il inclut les services suivants : appels illimités en France depuis la France métropolitaine, SMS et MMS illimités en France depuis la France métropolitaine ainsi que 50 Go d’internet mobile en France depuis la France métropolitaine et enfin les appels, SMS et MMS illimités et 8 Go d’internet mobile quand vous voyagez en Europe / DOM.

La carte SIM triple dĂ©coupe est facturĂ©e 10 €, et vous pouvez conserver votre numĂ©ro actuel dans le cadre d’une portabilitĂ©. L’offre court jusqu’au 30 mars 2020.

Forfait Free Mobile 50 Go à 9.99 € par mois pendant 1 an

Free Mobile propose aussi une offre mobile assez intĂ©ressante, valable sans condition de durĂ©e. Le forfait Free Mobile 50 Go Ă 9.99 € par mois pendant un an vos permet de bĂ©nĂ©ficier d’un forfait comprenant les services suivants :

Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

Les SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Les SMS illimités vers les DOM

60 Go d’internet en France mĂ©tropolitaine (dĂ©bit rĂ©duit au-delĂ )

Depuis Europe et DOM : les appels, SMS, MMS illimités et 4 Go/mois d’Internet (en 3G) / (au-delà : 0,0054€/Mo)

Au delà des 12 mois, vous passez automatiquement au forfait à 19.99 € par mois. Sans engagement, vous pouvez le moment venu résilier sans frais supplémentaires. Notez que cette offre est exclusivement destinée aux personnes n’ayant pas été abonnées au forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Elle ne peut être cumulée avec toute autre offre promotionnelle et vous ne pouvez pas migrer d’un forfait 2 € ou forfait Free vers la Série Free 50 Go. La carte SIM triple découpe est à 10 €, à régler lors de la commande.

Forfait Cdiscount Mobile 200 Go à 9.99 € par mois pendant 1 an

La dernière offre est la plus intĂ©ressante si vous ĂŞtes un gros consommateur de datas mobiles. C’est du cotĂ© de l’enseigne Cdiscount qu’il faut vous tourner pour en profiter. L’enseigne en ligne propose pour les nouveaux clients, le forfait Cdiscount Mobile 200 Go Ă 9.99 € par mois pendant 12 mois.

A l’issue des 12 mois de promo, le tarif du forfait passe Ă 24.99 € par mois. C’est de suite beaucoup moins intĂ©ressant, mais cela dit, tout comme les deux offres prĂ©cĂ©dentes, le forfait est sans engagement et cela vous laisse donc la possibilitĂ© de rĂ©silier quand bon vous semble.

Pour moins de 10 euros par mois, vous bĂ©nĂ©ficiez des appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine ainsi que de 200 Go de datas mobiles en 4G. Vous pouvez l’utiliser au sein de l’Union EuropĂ©enne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France MĂ©tropolitaine ainsi que de 5 Go en 4G depuis ces destinations (27 pays de l’UE ains que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège et 8 destinations en Outre-mer).

L’offre court jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclut et il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple dĂ©coupe, facturĂ©e une seule fois lors de la souscription du forfait.

