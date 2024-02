La fonctionnalité de téléchargement, très attendue par les utilisateurs de la version PC de YouTube Music, pourrait bientôt devenir une réalité. Un indice récent suggère que la plateforme envisage d'étendre cette option, jusqu'ici exclusive à la version payante de l'application sur mobile.

L'année dernière, YouTube a enrichi son offre Premium sur navigateur web, en introduisant une option de qualité vidéo supérieure, le 1080p Premium HD Débit optimisé, initialement testée et déployée sur mobile. Cette amélioration, réservée aux abonnés du service payant, a marqué un pas de plus vers un visionnage enrichi de vidéos plus claires et extra nettes. Parallèlement, l’application a innové en ajoutant une fonctionnalité inspirée de TikTok, nommée Samples, permettant aux utilisateurs de découvrir de nouvelles musiques à travers un flux de vidéos verticales courtes.

Dans cette lignée de mises à jour, la potentielle introduction d'une fonction de téléchargement sur YouTube Music pour ordinateur, réservée aux abonnés Premium, s'inscrit comme une suite logique. Cette fonctionnalité, déjà appréciée sur l'application mobile, est attendue avec impatience par la communauté d'utilisateurs sur PC, désireux de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans leur utilisation de contenu musical, notamment pour une écoute hors ligne.

Vous pourrez peut-être bientôt télécharger de la musique depuis la version desktop de YouTube Music

Jusqu'à présent, YouTube Music sur PC se distinguait principalement par l'écoute en streaming, sans option de téléchargement pour une écoute hors ligne, contrairement à certaines applications concurrentes ou à sa version premium sur smartphone. Cette limitation pourrait bientôt être levée, offrant ainsi aux utilisateurs sur ordinateur la flexibilité tant appréciée sur mobile. En effet, la possibilité de télécharger de la musique pour une écoute hors ligne représente un avantage significatif, notamment dans les situations où la connexion internet est instable, limitée ou inexistante comme dans certains transports en commun ou dans l’avion.

La découverte d'un onglet “Téléchargements” sur la version web de YouTube Music par un utilisateur sur Reddit a suscité un vif intérêt au sein de la communauté en ligne. Situé entre les onglets Bibliothèque et Importer, cet espace pourrait bien servir à regrouper les morceaux et podcasts téléchargés. Bien que l'existence de ce nouvel onglet soit un signe encourageant, les détails restent encore vagues, notamment en ce qui concerne les paramètres de téléchargement disponibles. La prudence reste de mise face à ces premières informations, en attendant une confirmation officielle de la plateforme.