12 € de réduction avec le code PHONANDROID12 pendant la 828 Brands Shopping Week d’AliExpress

Pour la dernière semaine du mois d’août, le site AliExpress propose un événement majeur, appelé 828 Brands Shopping Week, durant lequel vous allez pouvoir profiter de remises exceptionnelles sur des millions de produits. Nous avons sélectionné pour vous quelques uns d’entre eux.

Promotions, coupons de réduction et autres jeux permettant de bénéficier de remises supplémentaires… c’est ce que va proposer le site de vente en ligne AliExpress à l’occasion de la 828 Brands Shopping Week, qui débutera le 24 août. Ça sera l’occasion de se procurer de nouveaux appareils à des prix défiant toute concurrence : tablettes, disques durs, caméras, enceintes, etc.

Et pour rendre l’opération encore plus intéressante, nous vous proposons le code promo PHONANDROID12, qui – comme il l’indique – vous donne droit à une réduction supplémentaire de 12 € sur le montant de votre commande.

Le total de celle-ci doit être au minimum de 110 €. Le code peut être utilisé entre le lundi 24 août à 00h00 et le vendredi 28 août à 23h59.

Honor 9x – 143 €

L’originalité du Honor 9x réside dans le fait que son écran LCD IPS de 6,59 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels) occupe la quasi totalité de la face avant du smartphone. Cela s’explique par le fait que le capteur photo frontal de 16 mégapixels n’est pas intégré à l’écran, comme bon nombre de ses concurrents. En effet, il est placé sur la panneau qui s’éjecte littéralement du bord supérieur du smartphone au moment de réaliser un selfie. Les trois capteurs dorsaux permettent quant à eux de capturer de beaux clichés en 48 mégapixels ou en 8 mégapixels en mode ultra grand angle. Le dernier capteur de 2 mégapixels sert à optimiser les effets de profondeur que l’on peut appliquer lorsqu’on prend des photos en mode Portrait.

Pour le reste le processeur à huit cœurs Kirin 710F est associé à 4 Go de mémoire et à 128 Go d’espace de stockage (un lecteur de carte microSD est également présent). L’ensemble permet d’utiliser des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Le capteur d'empreintes digitales est placé au dos du smartphone. Enfin, le Honor 9x est équipé d’une batterie de 4000 mAh qui lui permet de fonctionner de une à deux journées.

Xiaomi Mi Band 5 – 25,06 €

Le Mi Band 5 est le dernier bracelet connecté en date de Xiaomi. Celui-ci arbore un superbe écran OLED allongé de 1,1 pouces, qui supporte une définition d’affichage de 128 x 294 pixels. Bon point, sa batterie de 125 mAh assure une autonomie d’environ 14 jours. Et cette dernière se recharge, en deux heures, par l’intermédiaire d’un chargeur magnétique.

Les capteurs du bracelet enregistrent les informations relatives à vos activités sportives. D’ailleurs, pas moins de 11 sports sont supportés (marche, course, cyclisme, natation, etc.). Le bracelet est bien sur étanche et intègre un lecteur de rythme cardiaque.

Sennheiser HD 4.40BT – 89,40 €

Le Sennheiser HD 4.40BT est un casque bluetooth compatible NFC et Apt-X, afin d’offrir une qualité audio optimale. Grâce à sa conception de type circum aurale, il offre une bonne réduction de bruit passive, ce qui permet de profiter au mieux de sa musique dans les environnements bruyants. Les oreillettes sont pliables afin de faciliter le rangement du casque et son transport (une housse est fournie).

La batterie intégrée permet d’écouter de la musique pendant 25 heures. Elle se recharge par l’intermédiaire d’un Port microUSB. Et si cela n’est pas possible, une prise jack permet d’utiliser provisoirement le HD 4.40BT en mode filaire. Pour le reste, le casque délivre une excellente qualité audio, avec en particulier des basses convaincantes.

WD My Passport SSD 1 To – 165,86 €

Dénué de parties mécaniques, ce SSD réalisé par Western Digital a le double avantage d’être robuste et d’offrir d’excellentes performances. Minuscule (il ne mesure que 8,9 x 4,6 x 1 cm pour un poids de 41 grammes !), le My Passport SSD est livré avec son câble USB de type C (un adaptateur de type A est également fourni).

Outre sa grande capacité de 1 To, cette unité de stockage permet de transférer des fichiers à très hautes vitesses. En effet, son taux de transfert en lecture peut atteindre pas moins de 540 Mo/s ! Pratique, des logiciels WD permettent de réaliser des sauvegardes de ses données et de protéger ses fichiers, en le cryptant.

Xiaomi Mi Pad 4 – 225,51 €

Fonctionnant sous Android 8, la tablette Xiaomi Mi Tab 4 proposée dispose d’une Rom multi langue, qui supporte le français. Avec son écran LCD de 7,8 pouces de diagonale, elle ne mesure que 20 x 12 x 0,8 cm et pèse 580 grammes. Ce dernier supporte une définition de 1 920 x 1 200 pixels. Port USB de type C, prise casque et lecteur microSD… elle dispose d’un équipement complet.

Ce dernier est complété par deux capteurs photo de 5 et 13 mégapixels (respectivement à l’avant et à l’arrière). Le processeur Qualcomm Snapdragon 660 est associé à 4 Go de mémoire. L’espace de stockage, quant à lui, est de 64 Go. Bon point, la grande capacité de la batterie (6 000 mAh) permet d’assurer sans problème une autonomie de plusieurs jours.

Logitech C920e – 86,59 €

Pour communiquer avec sa famille ou des amis dans les meilleures conditions possibles, la Webcam Logitech C920e a l’avantage de vous filmer en Full HD (ou en 720p !). D’autre part, les séquences vidéo sont fluides, puisqu’elles sont captées en 30 images par seconde. Et ses deux micros enregistrent votre voix en stéréo ! La Webcam peut facilement être fixée au sommet de l’écran d’un ordinateur portable ou sur un trépied.

Cet article vous est proposé par AliExpress.