100 Go pour 11,99€ seulement chez Bouygues Telecom, derniers jours pour en profiter !

Si vous êtes un consommateur de datas et que vous ne souhaitez pas vous ruiner, ce forfait est fait pour vous. Mais pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, il vaut mieux se dépêcher, elle s’arrête très bientôt.

Pour 11,99€ ou 14,99€/mois seulement vous pourrez vous offrir au choix un forfait B&YOU 100Go ou 200Go de données chez Bouygues Telecom. De quoi profiter de vos séries sans vous préoccuper de dépasser votre forfait. Et si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, vous pourrez utiliser jusqu’à 15 ou 20 Go (selon l’abonnement choisi) sans supplément.

Le forfait 100 Go pour 11,99€/mois bénéficie d’une enveloppe data confortable à prix très attractif, dont 15 Go sont utilisables en Europe et dans les DOM. De son côté, le forfait 200Go s’adresse à des personnes en quête d’une utilisation de data sans limite ou presque. Pour seulement 3€ supplémentaires, le forfait double le volume de données disponibles.Pour cette option, 20Go sont utilisables en Europe et Dom.

Pour les plus petits consommateurs de données, Bouygues Telecom a conçu un forfait avec 5 Go de données seulement pour 4,99€/mois. Une formule qui vous permet de faire davantage d’économies.

Offrez-vous la qualité du réseau Bouygues Telecom

Choisir un abonnement chez Bouygues Telecom, c’est également opter pour un réseau 4G dont la qualité n’est plus à démontrer que ce soit en termes de couverture ou de performances.

Option intéressante à découvrir avec les forfaits 100 et 200 Go, B.tv, une application qui vous donne accès à plus de 70 chaînes TV en illimité. Vous pourrez ainsi facilement accéder à toutes les chaines de la TNT mais aussi à de nombreuses chaines de divertissement, pour la jeunesse ou internationales. L’option est offerte pendant 1 mois puis si vous décidez de la conserver au-delà, elle nous sera facturée que 3€ au lieu de 6€.

Quel que soit le forfait que vous choisissez ces offres sont sans engagement, vous serez donc libre de résilier ou de changer de forfait à tout moment. Vous bénéficierez également des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Profitez-en vite, ces offres ne sont valables que jusqu’au 24 juin inclus.

C'est publication sponsorisée vous est proposée par Bouygues Telecom.