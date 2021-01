10 raisons de craquer pour l’OPPO Reno4 Pro

L’OPPO Reno4 Pro est disponible à prix attractif jusqu’au 1er février. Une opportunité de revenir sur les qualités de ce smartphone qui ne laisse pas indifférent.

Un design premium

Cadre en aluminium et dos en verre, l’OPPO Reno4 Pro offre des finitions que l’on ne peut retrouver que sur un smartphone haut de gamme. Son bloc photo à l’arrière est bien intégré à l’ensemble et la caméra frontale est logée dans un discret poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran pour laisser plus d’espace à la dalle. Une réussite esthétique et un bonheur à prendre en main grâce à sa finesse et son poids léger.

Compatible 5G

Tous les opérateurs français ont désormais officiellement lancé leur réseau 5G. En 2021, pour que son smartphone ne soit pas trop rapidement caduc et éviter de devoir investir prochainement dans un autre modèle, il est important de choisir un mobile compatible 5G. L’OPPO Reno4 Pro supporte à la fois les modes NSA (Non-Standalone) et SA (Standalone), c'est-à-dire les antennes 4G LTE converties en antennes 5G ainsi que les nouvelles infrastructures réseau réservées à la 5G pour obtenir la meilleure couverture possible. Grâce à son modem 5G, l’OPPO Reno4 Pro peut profiter de débits supérieurs et d’une latence plus faible.

Pour prendre des photos dignes d’un pro

L’OPPO Reno4 Pro est équipé d’un triple capteur photo. Le module principal de 48MP est doté d’un autofocus à détection de phase et d’un autofocus laser pour ne rien perdre de l’action en conservant la meilleure qualité d’image et d’une stabilisation optique pour éviter les effets de tremblement, en photo comme en vidéo. Il est associé à un téléobjectif de 13 MP autorisant un zoom optique 2x et avec mode Ultra Nuit IA ainsi qu’à un capteur ultra grand-angle de 12 MP à 120°. La caméra frontale, compatible HDR, permet de prendre des selfies 32 MP.

Pour le gaming

Les performances sont confiées à un SoC Snapdragon™ 765G de Qualcomm fabriqué selon un procédé de gravure en 7nm. Une puce véloce et qui ne consomme pas trop d’énergie pour préserver l’autonomie de l’appareil. Elle embarque un GPU puissant offrant des graphismes supérieurs dans les jeux vidéo. On constate un gain de performances graphiques de l’ordre de 20% par rapport au Snapdragon 765 standard.

Pour les 12 Go de mémoire vive

Le SoC est épaulé par une quantité gargantuesque de mémoire vive : l’OPPO Reno4 Pro profite en effet de 12 Go de RAM, là où la plupart des smartphones du marché ne dépassent pas les 8 Go. C’est l’idéal pour le multitâche et la gestion des applications en arrière-plan pour une utilisation intensive du smartphone sans pertes de performances.

Et avec 256 Go d’espace de stockage, vous ne risquez pas de manquer de place pour installer vos nombreuses applications et jeux, ainsi que conserver vos photos, vidéos et documents.

Un écran AMOLED incurvé

L’OPPO Reno4 Pro est équipé d’une dalle reposant sur la meilleure technologie actuellement disponible pour un smartphone : l’AMOLED et sa qualité de contraste inégalable. Avec sa grande diagonale incurvée 3D de 6,5 pouces et un ratio écran-corps de 92,1%, vous disposez d’une large surface pour profiter de vos contenus.

La dalle affiche une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour une meilleure fluidité des animations et de l’action dans les jeux vidéo ainsi que d’une définition 2400 x 1080 pixels. Elle bénéficie également d’un excellent rendu des couleurs avec une couverture de 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et du support du HDR10+ pour des couleurs plus vives.

L’interface maison d’OPPO

L’OPPO Reno4 Pro vient avec l’interface ColorOS 7.2 du constructeur, basée sur Android 10. Mais la mise à jour vers Android 11 est actuellement en cours, avec une petite révolution pour OPPO qui revoit la nomenclature de sa surcouche puisque l’on passe directement à la version ColorOS 11, qui apporte des améliorations visuelles, de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une meilleure stabilité et fluidité du système.

Une recharge (vraiment) très rapide

Le smartphone jouit de tout le savoir-faire d’OPPO en termes de recharge filaire. Grâce à la technologie propriétaire SuperVOOC 2.0, l’OPPO Reno4 Pro supporte une puissance de charge jusqu’à 65W, de quoi recharger le mobile de 0 à 60% en seulement 15 minutes et de 0 à 100% en 36 minutes.

La batterie de 4000 mAh lui garantit aussi une autonomie confortable, oubliez la panique de la batterie à plat en milieu de journée. L’OPPO Reno4 Pro est d’ailleurs certifié ViserMark avec un score de 181. D’après les tests indépendants de l’expert en autonomie, la batterie du smartphone tient en moyenne 1 journée et demie. “OPPO a réussi à surmonter ce défi [de l’autonomie] en réalisant une intégration incroyablement bonne de tous les composants pour maintenir un niveau d'expérience de qualité élevé en matière de durée de vie de la batterie”, fait savoir ViserMark.

Déverrouiller son smartphone n’a jamais été aussi pratique

Avec le lecteur d’empreintes intégré sous l’écran de l’OPPO Reno4 Pro pour l'authentification biométrique, vous n’aurez jamais déverrouillé votre smartphone aussi rapidement et simplement. Cette technologie est plus efficace que la reconnaissance faciale dans le noir et est ergonomiquement plus efficace qu’un capteur placé au dos ou sur la tranche de l’appareil. L'essayer, c’est l’adopter.

Un prix très intéressant pendant les Soldes

A l’occasion de ces Soldes d’hiver, l’OPPO Reno4 Pro peut être acquis à un tarif particulièrement attractif chez Boulanger et Cdiscount. Jusqu’au 1er février 2021, le smartphone premium est disponible à 599 euros au lieu de 799 euros habituellement, soit une remise immédiate de 200 euros.

Cet article est une publication sponsorisée par Oppo